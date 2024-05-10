Алехин: Партизаны Харькова дают четкую наводку русским ракетам

В ночь на 10 мая в Харькове снова были слышны близкие взрывы. Российская армия нанесла ракетные удары по объектам ВСУ в Чугуеве и другим местам, где они скапливали военную технику и личный состав, пишет «Аргументы и Факты».
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