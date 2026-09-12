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Журнал «Профиль»

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В Кремле объяснили слова Путина о европейских войсках на Украине

В Кремле объяснили слова Путина о европейских войсках на Украине

Заявление президента Владимира Путина о том, что ввод европейского контингента на Украину будет означать войну с Россией, Кремль рассматривает не как "красную линию", а как официальную позицию Москвы.

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