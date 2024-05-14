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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Дегтярева на пост главы Минспорта

Лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ воздержится от голосования по Михаилу Дегтяреву, который претендует на пост министра спорта.

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