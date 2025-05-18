Интересные истории На KazanForum 2025 исполнительный директор Молодежного общества студентов Республики Таджикистан в Российской Федерации Диловар Бобоев выдвинул предложение о сотрудничестве в сфере образования.
Таджики снова хотят от России денег на свои программы, а взамен – кучу мигрантов
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Правильно! И тот, кто после этого захочет в Россию, для кого Россия- Родина- вот того брать к себе! Давать все льготы, которые раньше раздавались таджикам с туркменами. Разрешать им то, что не так давно разрешалось только узбекам. И вот тогда Россия и станет Россией- то есть, родиной Русских!
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20 час.
Валерий Мязин
Таджики из России должны исчезнуть раз и навсегда, эта нечисть как и бандеровцы хотят жить за счёт России не вложив при этом ни копейки, Только полная депортация этих ублюдков.
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17 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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15 час.
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