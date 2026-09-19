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Газета.ру

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Блогер Стас Васильев заявил, что не хочет уезжать из России

Блогер Стас Васильев заявил, что не хочет уезжать из России

Российский блогер Стас Васильев (Стас «Ай, как просто!») рассказал о своем самочувствии в эмиграции. Артист стал новым героем проекта Metametrica, очередной выпуск которого опубликован в «VK Видео».

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