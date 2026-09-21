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Рядовой ВС России Осколкин пленил двоих военных ВСУ при штурме опорного пункта

Рядовой ВС России Осколкин пленил двоих военных ВСУ при штурме опорного пункта

Российский штурмовик Дмитрий Осколкин отличился при атаке на украинское укрепление. Он пленил двух солдат ВСУ, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

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