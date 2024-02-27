Включить полного Тайчера

Экс-директор АО "Федеральная грузовая компания" и бывший советник первого вице-президента РЖД Алексей Тайчер вышел из железнодорожного бизнеса - лизинговой компании "Трансфин-М", которую в свое время выкупил у РЖД и ВЭБа.