Включить полного Тайчера

Экс-директор АО "Федеральная грузовая компания" и бывший советник первого вице-президента РЖД Алексей Тайчер вышел из железнодорожного бизнеса - лизинговой компании "Трансфин-М", которую в свое время выкупил у РЖД и ВЭБа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии