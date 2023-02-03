Демограф Иванова объяснила, почему снижается численность населения России

Численность населения России за последние годы уменьшилась на 550 тысяч человек. Заведующая отделом здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алла Иванова перечислила факторы, влияющие на этот процесс.
Численность населения России за последние годы уменьшилась на 550 тысяч человек. Заведующая отделом здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алла Иванова перечислила факторы, влияющие на этот процесс.
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