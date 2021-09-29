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Сделать на банкомате: мошенники стали воровать деньги с Apple и Google Pay

Сделать на банкомате: мошенники стали воровать деньги с Apple и Google Pay

Мошенники стали обманывать россиян с помощью Pay-сервисов: они убеждают подвязать карту злоумышленника к смартфону клиента под видом «защищенного» средства платежа, а затем через банкомат зачислить туда деньги, якобы оказавшиеся под угрозой.

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