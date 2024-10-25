Зелёные обои и ещё 4 обыденные вещи прошлого, которые оказались вредными для человека

В прошлом люди знали об окружающем их мире намного меньше, чем сейчас. Поэтому нет ничего удивительного в том, что далеко не все привычки или традиции, которые раньше были нормой, остались такими и сегодня.
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