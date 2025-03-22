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Первая лига. «Енисей» против «Нефтехимика», «Торпедо» примет «Родину», «Балтика» сыграет с «Уфой» в воскресенье

В субботу «Енисей» будет противостоять «Нефтехимику», «Торпедо» примет «Родину». В воскресенье «Балтика» сыграет в гостях с «Уфой».

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