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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Украина не пробилась в дивизион А Лиги наций, уступив Бельгии по сумме встреч – 3:4

В ответном стыковом матче команда Сергея Реброва разгромно уступила на выезде Бельгии со счетом 0:3 (первый матч – 3:1).

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