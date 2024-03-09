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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Крыльев» Бейл про 0:2 от ЦСКА: «Нужно улучшать игру на угловых – мы маленькая по росту команда»

В пятницу самарцы проиграли дома ЦСКА (0:2) в Мир РПЛ, пропустив оба гола после подач с углового. «Нам нужно улучшать игру на угловых, у нас есть такая проблема, мы маленькая [по росту] команда.

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