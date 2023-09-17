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Свет в конце тоннеля: отечественные танковые двигатели

Свет в конце тоннеля: отечественные танковые двигатели

В настоящее время основными танковыми двигателями Российской армии являются В-92С2 и В-92С2Ф. Первый – для моторно-трансмиссионного отделения Т-72Б3М, второй – для Т-90М «Прорыв».

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