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В Подмосковье прошло Первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы Президента

В Подмосковье прошло Первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы Президента

РИАМО - 9 дек. В состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина вошли представители «Единой России», «Молодой Гвардии», Народного фронта, деятели культуры и искусства, науки, лидеры общественных объединений, представители промышленности и спортсмены «Единая Россия» задействует весь ресурс - региональных отделений, общественных приемных и штабов общественной поддержки, «Молодой Гвардии» - в избирательной кампании Владимира Путина, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на первом заседании группы.

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