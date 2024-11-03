"Сама виновата - нелепый брак и дети в 70 лет": Какое послание Пугачёва написала россиянам, и какие ответы получила от сограждан
Мы с вами стали свидетелями поистине удивительного феномена.
Незыблемая, как твердь, вечная, как время, обширная щупальцами, как осьминог.
Комментарии
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Престарелая... она уже давно... Дряхлая старуха...
На днях хотела послушать старые песни Пугачевой... и не смогла. ПРОТИВНО СТАЛО ОТ ЕЕ ГОЛОСА... И тогда я поняла, что теперь уже больше никогда я слушать ее песни не буду.
Может хватит уже про этих "уехавших"? Всего лишь годик о них ни чего не писать и... А то складывается впечатление, что эти "поуехавшие" за новые публикации о себе, хоть положительные, хоть сильно критичные в их сторону, всем авторам платят и не малые деньги... Лишь бы о них не забывали...
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