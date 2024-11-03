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"Сама виновата - нелепый брак и дети в 70 лет": Какое послание Пугачёва написала россиянам, и какие ответы получила от сограждан

"Сама виновата - нелепый брак и дети в 70 лет": Какое послание Пугачёва написала россиянам, и какие ответы получила от сограждан

  Мы с вами стали свидетелями поистине удивительного феномена. Незыблемая, как твердь, вечная, как время, обширная щупальцами, как осьминог.

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Комментарии
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Леонид Руси
Престарелая... она уже давно... Дряхлая старуха...
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6 час.
лл
лина любимцева
На днях хотела послушать старые песни Пугачевой... и не смогла. ПРОТИВНО СТАЛО ОТ ЕЕ  ГОЛОСА... И тогда я поняла, что теперь уже больше никогда я слушать ее песни не буду.
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5 час.
Андрей
Может хватит уже про этих &quot;уехавших&quot;? Всего лишь годик о них ни чего не писать и... А то складывается впечатление, что эти &quot;поуехавшие&quot; за новые публикации о себе, хоть положительные, хоть  сильно критичные в их сторону, всем авторам платят и не малые деньги...     Лишь бы о них не забывали...
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4 час.

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