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Суперземля Kepler-725c: новая надежда на жизнь за пределами Земли?

Суперземля Kepler-725c: новая надежда на жизнь за пределами Земли?

Международная группа учёных, возглавляемая обсерваторией Юньнань Китайской академии наук (CAS), сообщила об открытии суперземли Kepler-725c, расположенной в обитаемой зоне солнцеподобной звезды Kepler-725.

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