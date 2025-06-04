Суперземля Kepler-725c: новая надежда на жизнь за пределами Земли?

Международная группа учёных, возглавляемая обсерваторией Юньнань Китайской академии наук (CAS), сообщила об открытии суперземли Kepler-725c, расположенной в обитаемой зоне солнцеподобной звезды Kepler-725.
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