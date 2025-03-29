Ars Technica: из Windows 11 удалили возможность активации без аккаунта Microsoft

Microsoft выпустила новую тестовую сборку Windows 11 в рамках программы Windows Insider в канале Dev Channel, добавив ряд новых функций и настроек, а также удалив возможность устанавливать ОС без входа в аккаунт Microsoft.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии