От диабета. Врач Солнцева назвала фрукт, который поможет снизить глюкозу

Существует распространенное мнение, что сладкие фрукты, в частности яблоки, надо ограничивать в рационе, потому что в них много сахара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Сколько кофе пьют...
- Сколько кофе пьют...
- Сколько кофе пьют...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым