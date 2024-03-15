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Минцифры сообщило о штатной работе портала Госуслуг и платформы ДЭГ

Минцифры сообщило о штатной работе портала Госуслуг и платформы ДЭГ

Известия/ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ Портал Госуслуг и платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ) работают штатно, несмотря на высокую активность избирателей, заявили 15 марта в пресс-службе Минцифры РФ.

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