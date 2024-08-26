СКР получил ответы на запросы по делу о покушении на Симоньян

Российское следствие получило ответы на международные поручения в рамках расследования дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку и ведущую Ксению Собчак.
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