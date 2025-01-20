НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

158 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    ГНИДА ФОРМОВОЧНАЯ!!Чулпан Хаматова п...
  • Nik Nik
    Зачем нужен председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики...да и сам Комитет?Врио председателя...
  • Владимир Безгрешнов
    без расстрелов эту волну щирых дурней не переломить.Сотрудники трансп...

В Петербурге за год было заключено более 45 тысяч сделок с новостройками

В Петербурге за год было заключено более 45 тысяч сделок с новостройками

В крупнейших городах РФ реализовали более 13 миллионов «квадратов» жилья По данным аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимости», в 2024 году в сравнении с 2023 годом объем сделок с новостройками в мегаполисах сократился на 25% до 270 тысяч.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх