В Петербурге за год было заключено более 45 тысяч сделок с новостройками

В крупнейших городах РФ реализовали более 13 миллионов «квадратов» жилья По данным аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимости», в 2024 году в сравнении с 2023 годом объем сделок с новостройками в мегаполисах сократился на 25% до 270 тысяч.