28-летний американский разыгрывающий Юджин Джерман близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив». Защитник не был выбран на драфте-2020 НБА после 4 лет на студенческом уровне и уже в сезоне-2021/22 перебрался в Европу, но больше времени провел в Китае.