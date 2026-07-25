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Разыгрывающий Юджин Джерман близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив»

28-летний американский разыгрывающий Юджин Джерман близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив». Защитник не был выбран на драфте-2020 НБА после 4 лет на студенческом уровне и уже в сезоне-2021/22 перебрался в Европу, но больше времени провел в Китае.

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