ПДД-тест для начинающих водителей: проверьте свои знания

За рулем ученик. Можно ли ему ехать по такой дороге?Отмечайте свой вариант ответа в опросе ниже.Правильный ответ – на следующей странице Правильный ответ: 1Разделом 21 ПДД РФ учебная езда на автомагистралях не запрещена и не ограничена какими-либо дополнительными условиями.