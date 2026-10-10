ПДД-тест для начинающих водителей: проверьте свои знания

За рулем ученик. Можно ли ему ехать по такой дороге?Отмечайте свой вариант ответа в опросе ниже.Правильный ответ – на следующей странице Правильный ответ: 1Разделом 21 ПДД РФ учебная езда на автомагистралях не запрещена и не ограничена какими-либо дополнительными условиями.
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