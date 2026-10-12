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Турция запретит соцсети для детей до 15 лет с 1 ноября 2026 года

Турция запретит соцсети для детей до 15 лет с 1 ноября 2026 года

Власти Турции официально введут ограничения на использование подростками социальных сетей с 1 ноября 2026 г.

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