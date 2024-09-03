Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 248 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    США их кинули на миллиарды.Деньги за F-35 получили,а самолетов нет!Турция вступает в...
  • Maxim
    В тайге так весь сезон живут, с мая по октябрь..Чел из Самары выг...
  • Надежда
    Турция может оказаться "троянским конем" в объединении БРИКС, Эрдоган-хитрая жужелица...Турция вступает в...

"ЕС не доволен визитом Путина в Монголию" - пофик веники

"ЕС не доволен визитом Путина в Монголию" - пофик веники

Евросоюз довел до Монголии свое мнение по визиту Путина и ордену МУС В ЕС обеспокоены визитом Путина в Монголию, потому что страна признает юрисдикцию МУС, который выдал ордер на арест главы РФ Президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию, в Евросоюзе обеспокоены этой ситуацией из-за выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх