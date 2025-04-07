Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Fialka
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Focus: жители Германии в страхе перед полномасштабной войной в Европе

Focus: жители Германии в страхе перед полномасштабной войной в Европе

Немецкие СМИ фиксируют волну панических настроений среди населения: жители ФРГ массово скупают товары первой необходимости и спешно планируют отпуска на фоне опасений крупномасштабного военного конфликта в Европе.

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