В Калининграде возбудили дело о контрафактных сигаретах на 400 тыс. руб.

Уголовное дело по незаконному обороту немаркированных табачных изделий возбуждено в отношении 60-летнего индивидуального предпринимателя, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области 14 ноября на официальном интернет-портале.
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