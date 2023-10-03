Движение по трассе М-12 до Казани откроют в декабре

В сентябре состоялось открытие нового участка трассы М-12 от Москвы до Арзамаса. В региональном Минтрансе сообщили, что строительство скоростной дороги продолжается, и уже в декабре автомобилисты смогут добраться по трассе до Казани.
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