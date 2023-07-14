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«Никто меня не остановит»: Главнокомандующий ВСУ помечтал о захвате Крыма

«Никто меня не остановит»: Главнокомандующий ВСУ помечтал о захвате Крыма

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию «Washington Post» помечтал о захвате Крымского полуострова.

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