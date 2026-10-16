Польша: В аэропорту Люблин (LUZ/EPLB) в Люблинском воеводстве и в аэропорту Жешув-Ясенка (RZE/EPRZ) в Подкарпатском воеводстве были возможны перебои в полете после того, как в утренние часы были введены временные ограничения на полеты, которые впоследствии были отменены.