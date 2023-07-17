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Грицюк об уходе из «Авангарда»: «Взаимоотношения с клубом и мои, и моего агента сыграли роль»

— Ваш уход стал следствием непростых взаимоотношений с определенными людьми внутри клуба, или решающую роль сыграл финансовый вопрос? — Финансовый фактор имеет значение при принятии окончательного решения.

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