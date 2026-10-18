Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград. Медалью ордена "Родительская слава" отмечены Дмитрий и Ирина Андреевы за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
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