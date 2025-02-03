Перебравшийся в Россию боец ВСУ выложил трек чеченского певца-боевика Муцураева. До этого он публиковал видео с голосом Гитлера

Вернувшийся в Чечню бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Хусейн Джамбетов (человек с таким именем и фамилией фигурирует в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал трек бывшего чеченского сепаратиста Тимура Муцураева в своем Telegram-канале.