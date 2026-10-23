Иногда для полноценного отпуска достаточно двух дней. Стоит оставить позади московские пробки, бесконечные сообщения и привычку сверяться с часами, как настроение меняется само собой.
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