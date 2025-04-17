Причину смерти актрисы Мишель Трахтенберг назвали спустя два месяца после гибели

Причину смерти актрисы Мишель Трахтенбург назвали спустя почти два месяца после её гибели. «Причина смерти Мишель Трахтенберг была официально установлена менее чем через два месяца после её смерти в возрасте 39 лет», — пишет USmagazine.
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