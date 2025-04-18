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Жабогадюкинг в московском метро

Жабогадюкинг в московском метро

На  днях  произошло  беЗпрецедентное  событие - некая   пани  не  первой  молодости (61 год)  по  имени Наталья и  по  фамилии  Медведева подралась в московском  метро  с  замоташкой.

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