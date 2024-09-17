Публичные заявления Киев приравнивает к самоубийствуКиевские власти давно готовы отказаться от потерянных в ходе конфликта с Россией территорий, но не могут признать это публично, пишет РИА Новости, ссылаясь на чешское издание Lidovky.
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