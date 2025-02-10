Названа дата прощания с актером из «Убойной силы» Анатолием Худолеевым

Стала известна дата прощания с российским актером Анатолием Худолеевым. Отпевание актера Анатолия Худолеева пройдет в храме Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте, 52 в полдень 11 февраля.
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