Культуромания
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Культуромания

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Названа дата прощания с актером из «Убойной силы» Анатолием Худолеевым

Названа дата прощания с актером из «Убойной силы» Анатолием Худолеевым

Стала известна дата прощания с российским актером Анатолием Худолеевым. Отпевание актера Анатолия Худолеева пройдет в храме Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте, 52 в полдень 11 февраля.

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