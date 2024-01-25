На БАМе началась эксплуатация новейших тепловозов 3ТЭ28

В сервисном локомотивном депо «Тында-Северная» (Дальневосточная железная дорога) завершилась приемка первых магистральных грузовых тепловозов 3ТЭ28, созданных специалистами компании «ТМХ Инжиниринг» и произведенных на Брянском машиностроительном заводе.
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