Новый биосканер позволит диагностировать рак

Биосканер ТримПро вошёл в число новых способов диагностики рака. Он выявляет заболевание на ранней стадии, сообщил уководитель Онкоцентра «СМ-Клиника», профессор, доктор медицинских наук Александр Серяков.
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