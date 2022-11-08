Гигантские елочные шары развесили в Первомайском сквере Новосибирска

Две главные аллеи Первомайского сквера украсили гигантскими елочными шарами. Как заявили VN.ru в городской дирекции творческих программ, совсем скоро на елях в сквере появятся огромные снежинки, а возле каменного сердца смонтируют новую фотозону.
Две главные аллеи Первомайского сквера украсили гигантскими елочными шарами. Как заявили VN.ru в городской дирекции творческих программ, совсем скоро на елях в сквере появятся огромные снежинки, а возле каменного сердца смонтируют новую фотозону.
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