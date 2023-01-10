Царьград

5 323 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Руководство ВСЕ хочет не уничтожить личный состав 60-й бригады, а просто израсходовать расходный материал да последне...У родных боевиков...
  • Сергей Бессонов
    Как этим тормознутым повезло, на улице только минус два (-2).В Литве горит маг...
  • КИРИЛЛ Трифонов
    Некоторые с возрастом мудреют а некоторые так и остаются дураками.Звезда сериала "К...

Глыба льда рухнула на автомобиль женщины с ребёнком в Новосибирске

Глыба льда рухнула на автомобиль женщины с ребёнком в Новосибирске

В происшествии никто не пострадал. А вот машине придётся менять лобовое стекло.Сорвавшаяся с крыши надземного пешеходного перехода в Новосибирске глыба льда упала на проезжавший мимо автомобиль, в салоне которого находились женщина и ребёнок.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх