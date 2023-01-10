Глыба льда рухнула на автомобиль женщины с ребёнком в Новосибирске

В происшествии никто не пострадал. А вот машине придётся менять лобовое стекло.Сорвавшаяся с крыши надземного пешеходного перехода в Новосибирске глыба льда упала на проезжавший мимо автомобиль, в салоне которого находились женщина и ребёнок.