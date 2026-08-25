В центре Екатеринбурга расстелят красную дорожку, по ней пройдутся звезды

В Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября пройдет кинофестиваль «Одна шестая». На нем ждут экс-солиста группы «Корни» Павла Артемьева, актера Михаила Тройника, актрису Александру Власову и других представителей киноиндустрии.