yel
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

yel

9 подписчиков

В центре Екатеринбурга расстелят красную дорожку, по ней пройдутся звезды

В Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября пройдет кинофестиваль «Одна шестая». На нем ждут экс-солиста группы «Корни» Павла Артемьева, актера Михаила Тройника, актрису Александру Власову и других представителей киноиндустрии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии