В Калининграде директор школы предложила детям учить узбекский язык: реакция родителей

КАЛИНИНГРАД, 29 сентября, ФедералПресс. В калининградской школе № 7 произошел скандал. Родители обратились с жалобой к директору заведения, что в одном из классов обучаются шесть детей узбеков и они плохо говорят на русском языке.
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