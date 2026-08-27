Стал известен состав корзин каждой из четырех корзин Лиги чемпионов-2026/27

Пресс-служба УЕФА опубликовала состав корзин общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27.В первую корзину попали «ПСЖ», «Бавария», мадридский «Реал», «Ливерпуль», миланский «Интер», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Барселона» и «Атлетико».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии