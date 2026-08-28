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РИА Новый день

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Уральские спасатели предупредили о заморозках до -2

Уральские спасатели предупредили о заморозках до -2

ГУ МЧС Свердловской области предупредило жителей региона о резком похолодании. В субботу, 29 августа, ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, ночью на севере – временами с мокрым снегом.

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