Уральские спасатели предупредили о заморозках до -2

ГУ МЧС Свердловской области предупредило жителей региона о резком похолодании. В субботу, 29 августа, ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, ночью на севере – временами с мокрым снегом.
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