The Guardian: Украина хочет заставить россиян задуматься о своей безопасности

Украина пытается достичь двух основных целей, осуществляя нападения на Москву с использованием своих беспилотных летательных аппаратов: первая — поднять моральный дух своих граждан, а вторая — внушить россиянам беспокойство о своей безопасности.
Украина пытается достичь двух основных целей, осуществляя нападения на Москву с использованием своих беспилотных летательных аппаратов: первая — поднять моральный дух своих граждан, а вторая — внушить россиянам беспокойство о своей безопасности.
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