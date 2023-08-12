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The Guardian: Украина хочет заставить россиян задуматься о своей безопасности

The Guardian: Украина хочет заставить россиян задуматься о своей безопасности

Украина пытается достичь двух основных целей, осуществляя нападения на Москву с использованием своих беспилотных летательных аппаратов: первая — поднять моральный дух своих граждан, а вторая — внушить россиянам беспокойство о своей безопасности.

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