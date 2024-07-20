Желтый уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за грозы после обеда

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Синоптики Гидрометцентра объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы, которая может начаться в столичном регионе во второй половине дня.
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