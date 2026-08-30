Россиянки едут в Южную Корею за "стильным туризмом"

РЕН ТВ В сеульском центре диагностики Image Color House (ICH) наблюдается большой спрос на анализ персонального цветотипа среди туристов из России.
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